Путин подписал указ о награждении Стивена Сигала Орденом Дружбы

Актер Стивен Сигал награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика – специального представителя министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США и Японией», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Всего в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» упоминаются более 180 человек. Из них Орденом Дружбы награждены девять граждан. В частности, такую награду получил чрезвычайный и полномочный посол России в Ирландии Юрий Филатов.

Москва, Андрей Дорофеев

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