Единый центр поддержки участников СВО открывают в Москве

В Москве 1 марта начнет работу Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, за каждым участником СВО и семьёй будет закреплён персональный координатор. В центре помогут получить психологическую поддержку, оформить социальные пособия и льготы, пройти переобучение и устроиться на работу, получить юридическую консультацию, поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации, подобрать спортивные занятия.

Собянин уточнил, что центр расположен по адресу Береговой проезд, 8с2.

Москва, Андрей Дорофеев

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