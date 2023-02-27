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Понедельник, 27 февраля 2023, 19:03 мск

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Единый центр поддержки участников СВО открывают в Москве

В Москве 1 марта начнет работу Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, за каждым участником СВО и семьёй будет закреплён персональный координатор. В центре помогут получить психологическую поддержку, оформить социальные пособия и льготы, пройти переобучение и устроиться на работу, получить юридическую консультацию, поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации, подобрать спортивные занятия.

Собянин уточнил, что центр расположен по адресу Береговой проезд, 8с2.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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