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Вторник, 28 февраля 2023, 14:24 мск

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Москвич приговорен к четырем годам колонии за таран ограждения Пушкинской площади

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы жителя столицы Алексея Ничушкина, который год назад совершил наезд на ограждение на Пушкинской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал виновным Ничушкина по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – сказали в суде.

27 февраля 2022 года Ничушкин на автомобиле въехал в ограждение на Пушкинской площади и после этого поджег машину. Свои действия он объяснил протестом против СВО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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