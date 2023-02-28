«Где вы видели, чтобы так воевали?!» Зюганов обрушился с критикой на властную элиту за саботаж поручений Путина

России грозит очередная неудача, если сохранится нынешняя политика тех, кто должен принимать срочные меры для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые прозвучали в его послании Федеральному собранию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его оценке, такой саботаж обернется колониальной зависимостью России от Запада, учитывая, что внутри страны продолжает действовать «пятая колонна».

«И правительство, и Совет безопасности, и Госдума, и Совет Федерации должны отреагировать должным образом на послание президента. Верные оценки военно-политической операции, в том числе, санкции Запада, которых уже набралось почти 15 тысяч. Посчитал – 7,5 тысяч только санкционированных юрлиц и физлиц. Ничего подобного в истории ни одного государства не было. Мы удержались, устояли, но надо прекрасно понимать, что готовится весеннее наступление и, если также облегченно будут относиться к этому те, кто обязан принимать срочные меры, то, боюсь, нас постигнет еще одна неудача. Как человек военный, обязан предупредить, что должной подготовки в ряде подразделений, в том числе, и промышленных, я не наблюдаю», – заявил Зюганов.

Политик призвал министерство обороны реально оценить ситуацию на украинском направлении. «Непонятно, почему везут эшелонами снаряды (для ВСУ) к боевой линии? Почему не перекрыты ни одни каналы поступления этих боезарядов на этот фронт? Почему не принимаются меры, несмотря на то, что все «красные линии» давно перейдены? Взорвали Крымский мост, ремонтируем уже более полугода… и тем не менее – ни один путепровод, который ведет из Польши и соседних стран, по которым тащат туда возами оружие, боеприпасы, танки – почему они по-прежнему функционируют? Почему функционирует вся информационно-пропагандистская система, которая работает против наших войск и против населения Украины? Почему не усилены мощности, которые доносили правду до украинского населения? Украинское население не понимает до конца, что их взяли в плен нацисты-бандеровцы во главе с ЦРУшниками-американцами, и используют ВСУ как армию наемников, которую науськивают против нашей страны. Войну надо вести настоящим образом», – подчеркнул Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание, что Запад вел войну против России еще с советских времен, и «холодная» фаза уже давно перешла в «горячую» – «врукопашную уже идет». «Не видим того, чтобы «пятая колонна» прижала хвост и язык, как это было в начале спецоперации. Включаю «Соловьев Live» – возмущаются и военные эксперты, и Соловьев, и Багдасаров, и все остальные. Открываю «Независимую газету» – передовица Ремчукова перечеркивает все послание президента и выступает как американская дудка. Скажите: что это такое в условиях войны? Объясните мне! Где вы видели, чтобы так воевали?! Если торговать и «договорняк» готовить – это одно, а если защищать Русский мир – у нас нет права на поражение. Вот это каждый должен понимать, независимо какой ты партии, какой ты фракции, где ты живешь», – считает политик.

В то же время Зюганов отметил, что до сих пор нет должной реакции после взрыва газопровода «Северный поток». «Вам объявили войну на уничтожение, и никто из них не скрывает. Подчинили 40 государств, весь свой военно-промышленный комплекс, деньги, нагнули Украину – Украина им совсем не нужна, но они нагнули и Германию, Европу, и они выстроились в ряд. Хочу обратиться к нашим спецслужбам. У вас взорвали три трубы «(Северного) потока», вы теперь знаете, кто взорвал – они сами об этом написали. Вы знаете прекрасно, что стоят за этим американцы – [президент США Джо] Байден, я смотрел, три раза официально заявил, что этот «(Северный) поток» не будет работать. Теперь известно, что последнюю кнопку нажимали норвежцы. Так рядом норвежский трубопровод идет в Польшу. Почему он работает тогда? Каким образом ведем войну? Я сам трижды служил, знаю, что такое война, что такое разведка, знаю, что такое спецслужбы, но я не понимаю той логики, которой руководствуются те, кто, послушав послание президента, сидит сложа руки и не обеспечивает то, что необходимо для победы, для фронта, для полной мобилизации граждан страны», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Поддержка требуется ребятам, которые там сражаются. А это требует принципиально иной информационной политики, отмобилизации все сил и ресурсов. Вот в Думе соберутся на Совет, порассуждают – опять все вокруг очередного параграфа. Мы должны сейчас собраться и строго определить порядок. На каком основании из страны вывели $261 млрд в прошлом году в условиях войны? Давайте разберемся, кто их вывел, почему вывел. Почему олигархия наша не хочет помогать стране... Собрал [вице-премьер Андрей] Белоусов, собрались такие тузы – оказывается, у них на юрсчетах, индивидуальных счетах 81 трлн. Налоги не платят нормально, и не дали 250 млрд для того, чтобы «дырку» в бюджете залатать. У нас дети войны сидят впроголодь. Девятый год страна нищает. И каким образом они хотят добиться сплоченности?» – заявил политик.

«Надо попросить [премьер-министра Михаила] Мишустина – пусть положит на стол этому олигархату доклад, который был распространен на Давосе среди всех банкиров – американские западные банкиры официально внесли предложение: в условиях нынешних поднять им налоги еще на 50%. Они меньше 30-ти нигде не платят. Почему наш олигархат никак не реагирует? Что, он собирается выжить? Ничего не получится... Там обобрали и тут их разденут до нитки. Поэтому задача стоит в максимальной сплоченности», – пояснил Зюганов.

По его мнению, сейчас наступил момент истины в противостоянии с Западом. «Во всех столицах мира должны понимать – и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, что американцы сейчас хотят продолжить свое колониальное господство и всем хотят выкрутить мозги и руки. Не скрывают нисколько об этом… Тогда, если вы это понимаете – вас не устраивал тот колониализм, новый колониализм, когда не будет ни мужчины, ни женщины, ни мальчика, ни девочки, – он будет хуже гитлеровских концлагерей. Он хуже по своему содержанию и характеру. Тогда давайте сплачиваться, объединяться, давайте останавливать нацизм и бандеровщину, тот фашизм, который нарождается, либерального, американизированного, англосаксонского толка. Кстати, они вскармливали Гитлера. Поднимите историю, вы ахнете, сидели их банкиры, которые сказали «да» Гитлеру, и после этого бацилла поплыла по всей Европе. А потом войну развязали», – отметил лидер КПРФ.

«Сейчас момент истины… В ответ на послание президента, который требует максимально отмобилизовать граждан страны, для реальной победы обратился к каждому, требуется внутренняя сплоченность, ясность мысли и политическая воля. Без смелости и политической воли еще никто победы не одерживал», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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