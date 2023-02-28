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Вторник, 28 февраля 2023, 16:56 мск

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Столичные следователи ходатайствуют об аресте таксиста-насильника

Следствие ходатайствует об аресте столичного водителя такси, изнасиловавшего пассажирку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следуправления СК России по городу Москве.

«По данным следствия, ночью 22 октября 2022 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по Проспекту 60-летия Октября в городе Москве, воспользовавшись тем, что пассажирка 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула, пересел к женщине на заднее сиденье и изнасиловал последнюю», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители задержали 55-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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