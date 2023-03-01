Путин открыл Большую кольцевую линию столичного метро

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Глава государства общасля с участниками мероприятия в режиме видеоконференции.

«В сжатые сроки реализован действительно востребованный, без всякого преувеличения, грандиозный проект в области метростроения, в целом инфраструктурного развития. По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае, нынешнего лидера – кольцевую линию Пекинского метро», – заявил Путин.

При этом он отметил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, если позволит программа визита, покажет китайской делегации БКЛ.

«Но, главное, БКЛ качественно изменит всю транспортную систему столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий. Сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей, более удобной и динамичной», – подчеркнул президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил у главы государства разрешения на пуск Большой кольцевой линии. «Разрешаю. С Богом», – ответил Путин.

В эксплуатацию сегодня введены девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Всего в составе БКЛ 31 станция и три электродепо.

Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии.

Полный оборот по кольцу займет 90 минут.

Москва, Андрей Дорофеев

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