Экс-кандидат на пост президента Белоруссии приговорена к 15 годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, признав виновной в заговоре с целью захвата власти. Ее соратник, экс-министр культуры Павел Латушко осужден на 18 лет лишения свободы.

Тихановской инкриминирована, в том числе, измена государству, а Латушко – превышение власти и получение взятки в крупном размере. Согласно решению суда экс-кандидат в президенты должна отбывать наказание в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 800 базовых величин (1 БВ – 37 белорусских рублей). Латушко лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет, передает «Белта».

При этом все обвиняемые по делу так называемого оппозиционного координационного совета, в том числе Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также в публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности государства, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц республики, распространении материалов, содержащих такие призывы. Они также признаны виновными в разжигании социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как отметил гособвинитель Михаил Ковалев, уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства с соблюдением общих правил судебного разбирательства, включая обеспечение права обвиняемых на защиту.

Согласно официальным итогам президентских выборов в 2020 году, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. В Белоруссии около полугода продолжались массовые акции протеста.

Минск, Андрей Дорофеев

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