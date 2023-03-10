Финансово-экономический блок правительства РФ открыто саботирует распоряжения Путина – Миронов

Финансово-экономический блок российского правительства открыто саботирует президентский курс на суверенизацию отечественной экономики. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание, что министерство финансов РФ подготовило проект постановления правительства о порядке принятия решения о точечном выведении офшорных компаний из-под запрета на предоставление им субсидий из госбюджета. При этом парламентарий пояснил, что в феврале 2016 года были приняты поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые ввели запрет на получение субсидий и государственных инвестиций для компаний с долей офшоров в капитале более 50%; в ноябре 2021 года был принят новый закон, который ужесточил это требование, распространив его на юрлица с долей офшоров свыше 25%.

«Вывод из этих законодательных ограничений предельно четкий и понятный: хочешь поддержку от государства – уходи из офшора, зачем тебе деньги из казны, когда ты их выведешь за кордон. А теперь господа из Минфина и Минэкономразвития говорят: да плюньте на этот Бюджетный кодекс, оставайтесь в офшорах, а мы вам состряпаем исключение из запрета. На каких основаниях? Чего-нибудь придумаем – и вообще все будет шито-крыто, так как для таких решений не нужна официальная публикация и регистрация в Минюсте», – заявил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» назвал планы Минфина демаршем и прямым ответом президенту РФ Владимиру Путину, который в своем послании Федеральному Собранию недвусмысленно заявил, что капиталы, полученные в России, должны работать в собственной стране.

«Но у либералов из правительства и их друзей из офшорной аристократии другие, прямо противоположные взгляды и планы, которые они пытаются навязать стране. Это не они будут вкладывать в Россию, а Россия – в них, чтобы потом прибыль утекла за рубеж», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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