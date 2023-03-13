На участке Большой кольцевой линии московского метро подтопило тоннель

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро между станциями «Новаторская» и «Аминьевская» прервано движение уже около полутора часов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

О сбое стало известно в 10:26, когда были увеличены интервалы между поездами, движущимися по БКЛ по часовой стрелке. В 10.42 дептранс сообщил, что нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» «для проверки инфраструктуры». Против часовой стрелки поезда следуют с увеличенными интервалами.

Еще через полчаса пресс-служба дептранса уведомила, что для восстановления движения делается все возможное.

В то же время, в столичных телеграм-каналах со ссылкой на очевидцев появились сообщении по подтоплении в тоннеле. Отмечается, что на одном из участков даже рельсы ушли под воду. На видео, размещенном в сети, фигурируют вагоны метро, крыши которых покрыты жидкой грязью, судя по всему, попавшей на них на проблемном участке.

Telegram: ВИДЕО

Движение по всей протяженности БКЛ было открыто 1 марта текущего года. В торжественной церемонии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом. Полный оборот по кольцу занимает 90 минут.

Москва, Андрей Дорофеев

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