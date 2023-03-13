Провал или диверсия: ученый поставил «кол» экономическому блоку правительства РФ

Неоправданно высокие цены на энергоносители внутри России убивают экономический рост страны и ее население. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор Института проблем энергетики профессор Булат Нигматулин сегодня на «круглом столе» в Госдуме. По его оценке, нынешней экономической политике надо поставить «кол» на фоне воровства будущего новых поколений и ежегодной убыли населения.

«Что мы имеем – ключевые цифры, которые все вы должны знать. До 30-го и последующие года – минус 500-550 тысяч естественная убыль населения, и это долговременный тренд в границах сегодняшней России. Экономический рост в нашей стране за 32 года плюс 20%. Мир – в 2,2 раза, США – в 2 раза, Польша – в 3 раза! Это «кол» всего в сегодняшней экономической политике в нашей стране. Это воровство будущего у детей», – подчеркнул Нигматулин.

При этом профессор обратил внимание на «невежественное сравнение» российских показателей с общемировыми. С одной стороны, используется коэффициент для оценки паритета покупательской способности индекса «Бигмака» 27,3 рубля за доллар, с другой – Центробанк РФ считает показатель из расчета курса американской валюты в 73,7 рубля. «Это невежественное сравнение! 27 рублей – главный критерий пересчета наших внутренних цен во внешние цены в тех продуктах, где импортные компоненты минимальны», – пояснил он, добавив, что аналогичные несоответствия существуют во многих аспектах, в том числе стоимости энергоносителей и электроемкости ВВП РФ.

Как отметил профессор, при корректном подсчете электроэнергия внутри России для конечного потребителя, минимум, на 30% дороже, чем в США, структура ТЭК которого сходна с российской. «Если уж правильно считать затраты, стоимость киловатт/часа, то у нас цена на электроэнергию выше, чем у всех стран-экспортеров углеводородов, угля. Выше индустриально развитых азиатских стран – Китая и Южной Кореи. У нас 20 центов за квч, в Китае – 14… Но в 22-м у нас будет одинаково с ними, и у них ноль экономического роста, что и у нас», – уточнил он.

Эксперт полагает, что такие результаты – «это провал экономического блока правительства, ФАС и Минэнерго», а нефтяной налог является «экономической диверсией». «Все, что сегодня происходит в экономике России, включая ТЭК, – это работа экономических невежд и не патриотов России», – считает Нигматулин.

При этом эксперт обратил внимание как лозунг «уйдем с нефтегазовой иглы» трансформировался в «даешь восточную платформу», то есть энергоносители перенаправляются вместо Запада на Восток по минимальной стоимости. «А это все бюджетные деньги тоже. Это ресурсы страны тоже. За счет чего? За счет образования, здравоохранения, мозгов, у нас примерно в 1,5-2 раза меньше тратится на это из того, что мы зарабатываем, чем в той же Польше. Ребятки, нам внутри страны этой нефти и всего прочего хватит, тем более – мы ее продаем почти бесплатно индусам, очень дешево китайцам – $40-45 за баррель при этом средняя цена «Брента» – $85. Внутренние цены в сравнении с США и Европой 27 рублей в 21-м году, и 28,5-29 – в 22-м. Вот с этими ценами сравните у них и у нас. У сразу выявятся все миазмы того, что у нас творится в ТЭКе», – подчеркнул он.

«Российский ТЭК тоже участвует в том, что у нас минус 500-550 тысяч населения каждый год убыли. Об этом тоже надо говорить, потому что при таких ценах на газ, нефть, уголь и электроэнергию внутри страны – это убивает экономический рост страны, это убивает российский народ», – заключил Нигматулин.

Москва, Мария Соколова

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