Дестабилизация огромного региона: протесты в Грузии как часть антироссийского сценария

Ситуация с протестами в Грузии напоминает украинский сценарий, цель которого состоит в дестабилизации огромного региона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, главной целью этого процесса является осложнение взаимоотношений России и Ирана.

«То, что происходит в Грузии, слишком сильно напоминает украинский сценарий. Понятно, что у народа есть недовольство – действительно, жизнь сложная. Есть даже, по некоторым исследованиям очень серьезным, угроза голода для части беднейшего населения Грузии и так далее. Но не они выходят на эти протесты, не они ведут себя таким криминальным образом с коктейлями Молотова. Поэтому здесь есть основания предполагать, что по сути сценарий, который не удался в связи с возвращением [экс-президента Михаила] Саакашвили, это попытка номер два, чтобы так или иначе спровоцировать хаос в этой стране», – пояснила Геворгян.

Политолог полагает, что события в Грузии можно рассматривать как попытку дестабилизировать ситуацию во всем регионе. «Я достаточно внимательно отслеживаю всю ситуацию в макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, всю ситуацию вокруг Ирана, напряжение между Арменией и Азербайджаном, где вчера состоялась довольно серьезная перестрелка… Вижу всю эту ситуацию целиком. И грузинский сценарий вписывается вообще в сценарий дестабилизации огромного макрорегиона», – отметила эксперт.

«Взаимодействие Израиля и Азербайджана, направленное против Ирана, заявление иранского руководства относительно любых попыток изменить границы в Закавказье – грозные предупреждения, что Иран не останется в стороне… Вот все это вместе свидетельствует о том, что это сценарий дестабилизации большого региона, предотвращения и, если можно так выразиться, создания условий, при которым российско-иранское взаимодействие будет очень сильно осложнено», – заключила Геворгян.

7 марта в Грузии начались акции протеста в связи с рассмотрением в парламенте законопроекта об иноагентах. Даже после того как документ был отозван, манифестанты не уходят с улиц, выдвинув ряд новых требований, в числе которых отставка правительства и отмена обязательного призыва в армию.

Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон тратит миллионы, чтобы Тбилиси работал на нужные Штатам цели, в том числе, открытие «второго фронта» против России.

Москва, Мария Соколова

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