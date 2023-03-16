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Четверг, 16 марта 2023, 17:35 мск

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Силуанов прояснил ситуацию с дополнительным сбором с бизнеса: будет специальный закон

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прояснил ситуацию с планами по дополнительному сбору с бизнеса. По его словам, ставка взноса за 2021-2022 годы составит около 5%, что будет закреплено в законодательстве.

Закрепить сбор в законодательстве правительство планирует в весеннюю сессию парламента. Положения о windfall tax (налоге на «доходы, принесенные ветром»), вступят в силу с 2024 года, однако заплатить взнос можно будет и в 2023 году – власти ожидают именно этого. Минфин рассчитывает на поступление суммы примерно в 300 млрд рублей.

«Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна», – добавил Силуанов (цитата по РБК), отвечая на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.

При этом министр уточнил, что в 2021 году объем прибыли компаний составил 34 трлн рублей против 14 трлн рублей в среднем за год в 2018-2019 годах. По оценкам, в 2022 году прибыль бизнеса составила 26 трлн рублей.

В ходе своего выступления на съезде РСПП Силуанов также отметил, что сбор коснется лишь 0,1% бизнеса. Это те компании, чья доналоговая прибыль в 2021-2022 годах составила не менее 1 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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