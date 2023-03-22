Полицейские разыскали мужчину, напавшего на подростка в московском метро

Полицейские установили и задержали мужчину, который нанес побои подростку в вагоне столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что инциденту предшествовал внезапно возникший конфликт между пассажирами вагона электропоезда, следовавшего от станции «Беговая» до станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии. Вследствие чего злоумышленник, используя малозначительный повод, нанёс удар головой в область лица 15-летнему местному жителю. Пострадавшему в результате конфликта подростку потребовалась помощь медиков», – говорится в сообщении ведомства.

О происшествии стало известно 20 марта. Тогда же столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Нападавшим, как выяснилось в ходе розыскных мероприятий, оказался 56-летний житель столицы. Его задержали по месту проживания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 Уголовного кодекса РФ (побои). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Москва, Андрей Дорофеев

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