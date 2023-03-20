Мужчина напал на подростка в московском метро

Один из пассажиров московского метро нанес подростку внезапный удар в лицо. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«В вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Беговая» до станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, один из пассажиров, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес 15-летнему подростку удар головой в область лица. В результате действий злоумышленника несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, ему потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установление обстоятельств инцидента и привлечение злоумышленника к уголовной ответственности контролируется прокуратурой Московского метрополитена.

В настоящее время правоохранители выясняют личность нападавшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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