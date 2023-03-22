«Доминирование старого подхода»: эксперты назвали главные вызовы для правительства Михаила Мишустина

Правительству РФ предстоит преодолеть несколько серьезных вызовов, от разрешения которых зависит дальнейшее развитие России. Речь идет о достижении высоких темпов экономического роста, формировании стимулирующей денежно-кредитной политики, развитии отечественной промышленности и повышении доходов населения.

Эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» оценили работу кабинета министров в условиях специальной военной операции и пришли к выводу, что правительство Михаила Мишустина, который уже стал полноправным членом неформального органа управления страной «Политбюро 2.0», становится одним из ключевых центров принятия решений.

«Роль правительства в системе российской власти по-прежнему балансируется автономным целеполаганием других влиятельных государственных структур, в том числе госкорпораций. Однако степень внутренней сплоченности ключевого коллективного органа власти заметно выросла, что увеличивает его возможности влиять на ситуацию на внешних и внутренних рынках, стабилизировать социальное положение. Антикризисный менеджмент и личная легитимность премьера делают правительство в 2023 году одним из ключевых контуров управления страной», – отмечается в докладе «Минченко консалтинг».

В то же время эксперты обратили внимание, что уже больше года правительство России живет в новой реальности: предыдущая парадигма развития, ориентированная на встраивание России в систему международного разделения труда, претерпела существенные изменения. Кабинет министров столкнулся с двумя основными задачами: сохранение внутренней стабильности и выстраивание новых и эффективных внешних связей. «Появился и ряд новых вызовов, главным из которых является выбор между экономической стабильностью и динамичным ростом. При этом данный выбор часто может требовать радикального изменения экономической политики», – пояснили аналитики.

По их оценке, основной развилкой для правительства в настоящее время является выбор между старой парадигмой, в которой приоритетом будет макроэкономическая стабильность, понимаемая как сбалансированность бюджета и низкая инфляция – и альтернативной парадигмой, в которой приоритетами являются высокие темпы экономического роста и реальные доходы населения.

Между тем на данный момент эксперты констатировали доминирование старого подхода, ярким свидетельством которого являются планы Минфина РФ минимизировать дефицит бюджета за счет 5-процентных взносов со стороны крупного бизнеса с дополнительной прибыли за 2021-2022 годы. Не исключено, что это может объясняться тем обстоятельством, что в структуре «Политбюро 2.0», как отметили аналитики, министр финансов Антон Силуанов и его формальный куратор – первый вице-премьер Александр Белоусов «по-прежнему «стоят в правительстве особняком».

«Текущее воплощение этих идей в windfall tax (налог на «доходы, принесенные ветром»), таким образом, логически понятно – правительство пытается распределить изъятие природной ренты (и других сверхдоходов) по всем ее получателям, а не только по нефтяному сектору. Тем не менее, этот подход не кажется нам продуктивным», – отметили авторы доклада, аргументируя свою точку зрения возможными негативными последствиями, в том числе, в виде снижения инвестиций на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и падения совокупного спроса в экономике. При этом очевидно необходимы понятные долгосрочные «правила игры», в рамках которых подобные разовые налоговые изъятия кажутся произвольными, что порождает ощущение половинчатости и странности таких решений, подчеркнули аналитики.

При этом, по их мнению, никакого обоснования удержания низкого дефицита бюджета нет. «Одним из вариантов развития, ориентированного на экономический рост и рост реальных доходов населения, могла бы стать стимулирующая фискальная политика, с целевыми показателями дефицита бюджета на уровне 5-10% ВВП (прежде всего, за счет радикального снижения налогового бремени на бизнес и беднейшие слои населения). Принимая во внимание крайне низкий госдолг России, фискальное пространство для увеличения помощи населению и бизнесу велико – можно без значительных рисков для финансовой стабильности наращивать госдолг несколько лет до уровня как минимум 60% ВВП (у большинства развитых стран госдолг превышает 100% ВВП, у большинства развивающихся превышает 60% ВВП), одновременно снижая налоги и увеличивая госрасходы на стимулирование экономики. Тем не менее, по разным оценкам, дефицит бюджета в 2022-м составит всего около 2-3% ВВП», – говорится в докладе.

Как считают эксперты, еще один вызов, стоящий перед правительством, – размытость существующей промышленной политики. В 2022-м году кабинет министров показал свое стихийное либертарианство, по сути, предоставив экономике возможности адаптироваться к новой реальности самостоятельно. При этом среди пострадавших секторов экономики в 2022-м выделялись относительно высокотехнологичные сектора. Например, падение индекса производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в России за 2022-й составило год к году 44,7%.

При этом, как отмечается в докладе, так называемый «разворот на Восток» испытывает проблему низкой пропускной способности российской железнодорожной сети. Уже сегодня отрасли, которые, в отличие от угольщиков, не находятся в привилегированном положении, сталкиваются с затовариванием и задержками поставок на азиатские рынки.

Вместе с тем, судя по результатам исследования ВЦИОМ о предварительных итогах деятельности правительства РФ за три года, остаются нерешенными такие проблемы, как рост цен (считают 36% респондентов), снижение уровня жизни населения (20%), а также низкий уровень здравоохранения и вопросы безопасности (14%).

Москва, Светлана Антонова

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