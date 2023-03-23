Минздрав Подмосковья уточнил число пациентов с подозрением на сибирскую язву

К настоящему моменту в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву госпитализированы два пациента. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент в медорганизации, подведомственной минздраву МО, находятся двое контактных пациентов. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер. Пациенты помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов», – говорится в сообщении ведомства.

В минздраве добавили, что специалистами проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза.

«Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Ситуация находится на контроле минздрава МО и Роспотребнадзора», – отметили в пресс-службе.

Ранее областное управление Роспотребнадзора сообщало, что в регионе госпитализирован один пациент с подозрением на сибирскую язву.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия, где уже были зафиксированы случаи сибирской язвы. Специалисты управления начали эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания гражданина провели дезинфекцию. Сейчас пациента госпитализировали в одно из лечебных учреждений Московской области», – говорилось в сообщении.

По данным СМИ, пациента поместили в больницу Сергиева Посада.

Москва, Андрей Дорофеев

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