«Должно быть наоборот»: в Госдуме озвучили претензии к работе правительства РФ

Очень большие претензии есть к работе финансово-экономического блока правительства РФ . Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, на котором глава кабинета министров представляет отчет о работе за прошлый год. По его оценке, нынешняя налоговая система нацелена на сырьевой экспорт и не позволят развиваться отечественной промышленности.

«Цена металла, из которого можно сделать грузовик «КамАЗ», дороже, чем полностью готовый аналогичный грузовик из Китая. Потому, что у нас нет никаких заградительных пошлин на вывоз сырья – ребята, торгуйте, а российская экономика перебьется. Экспортерам нефти и газа наше щедрое государство возвращает налог на добавленную стоимость (НДС). С какого перепуга?!» – констатировал Миронов.

При этом политик привел в пример Китай, где ставка НДС дифференцирована с зависимости от того, что экспортируют. «Любое сырье – нулевая ставка, ничего вам не возвращается, а если вы торгуете автомобилями, компьютерами, айфонами – пожалуйста, вам очень большая ставка. А у нас все наоборот. У нас выгодно гнать сырье туда, что наши нефтяники сейчас и делают», – подчеркнул он.

«Нам необходимо в корне поменять всю налоговую систему. Потому что сегодня у нас налоги берутся – львиная доля – именно с обрабатывающей промышленности, а все, кто поставляет сырье, они всегда в фаворе. А должно быть наоборот – нужно стимулировать переработку, производство и наоборот – добавлять бОльшие налоги тем, кто торгует сырьем», – полагает Миронов.

Политик обратил внимание еще на одну проблему – повышение тарифов на ЖКХ. «С 1 декабря (повышение) второй раз в году, хотя законом прописано, что повышаются тарифы на ЖКХ один раз в год 1 июля. Напомню, правительство прямо сердечно, очень четко пообещало, что 1 июля 2023 года не будет повышения тарифов. Давайте доживем, увидите, что-то мне подсказывает – повысят: вы знаете, что-то тяжеловато, мы не справляемся, надо повысить. Хорошо, повысили на 9% якобы в рамках инфляции. А что реально мы с мест получаем? Есть регионы, где общая сумма и повышение тарифов на ЖКХ, плюс повысили оплату взноса на капремонт, – до 70% повысилось, а есть где в несколько раз», – пояснил Миронов.

Сегодня в Госдуме начался отчет правительства по итогам работы за прошлый год. Премьер-министр Михаил Мишустин ghtldfhbtkmyj провел встречи с представителями всех парламентских фракций. В правительство было направлено 100 вопросов, по 20 от каждой фракции.

Москва, Мария Соколова

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