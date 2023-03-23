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Четверг, 23 марта 2023, 13:04 мск

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Россия может опередить страны Запада по темпам роста ВВП в 2024 году – Мишустин

Фото: официальный сайте Госдумы РФ

Россия может выйти на темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) выше развитых стран в 2024 году. Об этом сегодня в Госдуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме во время отчета о работе правительства за прошлый год.

Глава правительства напомнил, что весной 2022 года эксперты оценивали падение ВВП РФ двузначными цифрами по итогам года. «Мы выстояли. Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста», – отметил он.

«Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году», – подчеркнул Мишустин.

Сегодня в Госдуме проходит отчет правительства по итогам работы за прошлый год. Премьер-министр предварительно провел встречи с представителями всех парламентских фракций. В правительство было направлено 100 вопросов, по 20 от каждой фракции.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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