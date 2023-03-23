«Неочевидная ситуация»: Мишустин высказался о перспективах России в ВТО

Членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) не связывает Москве руки в принятии решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая сегодня в Госдуме. По его оценке, выход из этой международной структуры неочевиден.

«Выход из ВТО. Хорошо ли это или плохо? Мы уже на протяжении десяти лет фактически-то принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт сырья для АПК и многие, многие вещи», – сказал премьер, комментируя выступления представителей думских фракций в ходе отчета правительства.

«На сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть – выгодно ли это будем нам? Нам не мешает эта история (членство в ВТО)», – заявил Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

«Выйдешь, а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не исполняются, утеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация, надо смотреть и думать об этом», – заключил Мишустин.

Напомним, Россия присоединилась к ВТО в августе 2012 года.

Москва, Светлана Антонова

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