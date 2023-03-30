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Четверг, 30 марта 2023, 14:24 мск

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Мужчина упал на пути в московском метро

Мужчина упал сегодня на пути на станции «Парк Победы» на синей ветке московского метро. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, пострадавший выжил.

«Упавшего на станции «Парк Победы» мужчину вытащили на платформу, живой», – сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщал что из-за попавшего на пути человека было прекращено движение поездов Арбатско-Покровской линии между станциями «Парк Победы» до «Строгино».

К настоящему моменту, по данным дептранса, движение восстановлено и введено в график.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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