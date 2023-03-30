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Четверг, 30 марта 2023, 17:48 мск

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Первую очередь Троицкой линии метро запустят в Москве в следующем году

Первую очередь Троицкой линии столичного метро введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Генерала Тюленева».

«Продолжаем строить Троицкую линию метро. По протяженности это вторая после БКЛ ветка – 40 километров. Первая очередь должна быть запущена в следующем году – это 25 километров от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Готовность этой линии на сегодняшний день – около 60%, проходка завершена где-то на 80%. До ноября проходка должна быть обеспечена в полном объеме. Все станции запускаются одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной степени готовности», – цитирует Собянина пресс-служба мэра.

Строящаяся станция «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро расположена вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан. Открытие станции улучшит транспортное обслуживание жителей района с населением свыше 133 тысяч человек, в том числе в пешей доступности от нее проживают 58 тысяч человек.

«Она (Троицкая линия) станет одним из самых больших радиусов метро и самой протяженной за МКАД. Возле нее живут больше миллиона человек. Еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся», – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Собянин Сергей

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