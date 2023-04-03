Горячую линию для желающих пойти на контрактную службу открыли в Москве

Столичные власти открыли горячую линию и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Также на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей», – говорится в сообщении пресс-службы.

На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами соцподдержки военнослужащих и их семей. В проекте contract.mos.ru также собрана информация об условиях службы, о федеральных и московских выплатах и льготах военнослужащим, их семьям и родственникам.

Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09:00 до 19:00. В единый пункт отбора могут обратиться все желающие поступить на военную службу, как москвичи, так и жители других регионов России. Заявления принимают и от иностранных граждан.

На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого нужно выбрать удобные дату и время в спецпроекте на портале mos.ru. Там же указан список необходимых документов.

Москва, Андрей Дорофеев

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