ЧП в московском метро: юноша ударил ножом мужчину

Правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, ударившего мужчину ножом в переходе станции московского метро «Нагатинская». Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Предварительно установлено, что в ночное время в подуличном переходе станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена между тремя знакомыми и злоумышленником возник словесный конфликт. В ходе выяснения отношений задержанный нанёс одному из оппонентов, 50-летнему уроженцу Ставропольского края, удар в область спины предметом, похожим на нож. После чего поспешил скрыться, выбросив по пути орудие преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший с проникающим колото-резанным ранением был доставлен в больницу. По заключению врачей ему причинён тяжкий вред здоровью.

Оперативники угрозыска УВД на Московском метрополитене в течение нескольких часов задержали подозреваемого по месту временного проживания в столице. Обнаружено и направлено на экспертизу выброшенное орудие преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант заключен в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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