Житель Подмосковья застрелил сына и избавился от тела

Житель подмосковного Клина задержан по подозрению в убийстве собственного 30-летнего сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 1 апреля 2023 года подозреваемый, находясь в частном доме, расположенном в городе Клин, совершил убийство сына, выстрелив в него из огнестрельного оружия. После совершенного преступления мужчина вывез тело сына в сельскую местность, расположенную вблизи деревни Большое Щапово Клинского городского округа. Тело погибшего было обнаружено прохожими», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, следователям и криминалистам удалось «по горячим следам» установить 69-летнего подозреваемого. При проведении обыска дома у мужчины были обнаружены три ружья, картечь и автомобиль с прицепом, на котором подозреваемый вывез тело погибшего.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. С места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для следствия, произведена выемка видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, осуществляются допросы, назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»