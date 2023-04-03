Двое иностранцев ответят в суде за расстрел оппонентов во время разборки в Подмосковье

Перед судом в Подмосковье предстанут двое граждан соседнего государства, обвиняемые в убийстве мужчины и в покушении на убийство пятерых человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 6 февраля 2021 года обвиняемые, узнав, что у их общего знакомого произошла конфликтная ситуация с компанией мужчин, попросили назначить им встречу с данным лицами для разрешения возникшего конфликта. Приехав на участок местности, расположенный в поселке Зеленый Богородского городского округа, обвиняемые осуществили выстрелы в компанию мужчин, причинив тем самым огнестрельные ранения двоим потерпевшим, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второму, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось выжить. Остальные мужчины скрылись с места происшествия, уехав на автомобиле и убежав», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, как выяснило следствие, 5 февраля того же года обвиняемые, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры со знакомым нанесли ему удары в область головы и туловища, а также несколько ударов ножом в область лица. Избиение удалось остановить очевидцу преступления, после чего нападавшие скрылись. Пострадавшему была оказана медпомощь.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст. 30 п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

Как отметили в СК, сложность в расследовании уголовного дела заключалась в том, что после совершения преступления обвиняемые уехали из России и потребовался длительный процесс экстрадиции. По уголовному делу проведено более 20 допросов, получены заключения более 10 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, психолого-психиатрических, баллистических, медико-криминалистических.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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