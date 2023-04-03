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Понедельник, 3 апреля 2023, 17:47 мск

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Рекультивация закрытых полигонов ТКО завершится в Подмосковье в 2024 году

Рекультивация закрытых ранее полигонов твердых коммунальных отходов завершится в Подмосковье в следующем году. Об этом губернатором Московской области Андрей Воробьёв сообщил сегодня, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы по социально-экономическому развитию региона за 2022 год.

Глава государства отметил, что в Подмосковье было закрыто 39 полигонов ТКО. «Но надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно», – добавил Путин, которого цитирует пресс-службе Кремля.

«Да, Владимир Владимирович, мы по федеральной программе 17 уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят. И последние два [объекта], самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, – мы закончим за 2023-2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется», – ответил Воробъёв.

Губернатор также подчеркнул, что ведется большая работа по созданию индустрии переработки отходов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Воробьев Андрей

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