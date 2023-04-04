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Вторник, 4 апреля 2023, 12:14 мск

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Мужчина пытался похитить ребенка из батутного центра на юге Москвы

Мужчина пытался увезти малолетнюю девочку с территории одного из батутных центров столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«1 апреля 2023 года мужчина 1973 года рождения, находясь в одном из батутных центров на юге Москвы, пытался увезти ранее ему не знакомую малолетнюю девочку, его действия были пресечены отцом ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Следкомитетом проводится доследственная проверка. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают сотрудников батутного центра и других очевидцев произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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