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Вторник, 4 апреля 2023, 12:14 мск

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В Москве с охраняемой стоянки украли Lamborghini

В Москве двое мужчин с помощью эвакуатора похитили с охраняемой автостоянки Lamborghini Murcielago стоимостью 12 млн рублей. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Baza.

Как отмечается, черная Lamborghini досталась москвичу Дмитрию в наследство от отца. Мужчина оставил спорткар на охраняемой парковке у дома на Хорошевском шоссе и 2 апреля уехал по делам в Подмосковье. Вскоре ему позвонил охранник парковки. По его словам, двое парней приехали на эвакуаторе, показали документы на машину, погрузили её и увезли.

Владелец вызвал полицию. Эвакуатор со спорткаром удалось отследить в тот же день. Машину привезли на центральную акцизную таможню в Домодедове. Полиция задержала и двоих 28-летних парней, которых теперь подозревают в угоне.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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