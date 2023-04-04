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Вторник, 4 апреля 2023, 12:15 мск

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Житель столицы похитил и насиловал свою знакомую

На севере столицы мужчина, угрожая ножом похитил, а затем неоднократно изнасиловал свою знакомую. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в вечернее время 1 апреля 2023 года фигурант, имея умысел на совершение в отношении ранее знакомой 38-летней женщины преступлений, применяя насилие, незаконно проник в квартиру последней. Далее мужчина, используя в качестве оружия находящийся при нем нож и угрожая его применением, незаконно захватил женщину с целью последующего удержания и переместил ее в квартиру, расположенную на улице 3-я Бебеля в городе Москве. Удерживая потерпевшую в вышеуказанной квартире и угрожая убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, фигурант совершил неоднократное изнасилование женщины и иные насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Женщине удалось обмануть насильника и дозвониться до своего супруга, который вызвал полицейских.

В отношении 48-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Установлено, что мужчина ранее неоднократно был судим.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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