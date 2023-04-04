Житель Подмосковья ответит в суде за стрельбу по чиновникам, приехавшим сносить шлагбаум

Житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство пятерых сотрудников административно-территориальной инспекции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло 27 апреля 2022 года в деревне Загорье Солнечногорского городского округа. «Обвиняемый открыл огонь из огнестрельного оружия по представителям административно-территориальной инспекции, прибывшим для осуществления сноса незаконно установленного мужчиной шлагбаума. В результате произошедшего несколько выстрелов попали по автомобилю пострадавших, самим сотрудникам удалось уехать с места происшествия. Злоумышленник был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции», – говорится в сообщении ведомства.

46-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществляем ими служебного долга, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167(умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Как отметили в СК, в ходе следствия было проведено более 20 допросов и очных ставок, получены заключения баллистических, молекулярно-генетической, психолого-психиатрической, оценочной и автотехнической экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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