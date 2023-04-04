Огромный рост тарифов и проблемы с вывозом отходов: в Госдуме оценили предварительные итоги «мусорной реформы»

Реализация так называемой «мусорной реформы» в России привела к появлению крупных монополистов, росту тарифов и проблемам с вывозом отходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Как начиналась мусорная реформа – нам говорили, что к 2024 году будет перерабатываться 60% отходов, к 30-му году вообще будет переработка отходов почти полностью», – обратил внимание Прокофьев, подчеркнув, что на практике видны одни проблемы.

«Огромный рост стоимости! При этом происходят какие-то парадоксальные начисления, порой задним числом. Мы видим проблемы с обратной связью, когда большие компании-монополисты не реагируют на обращения не только уже граждан, но даже уже и муниципалитетов», – констатировал парламентарий.

«Вопросы встают теперь даже просто о том, чтобы мусор вывезли вовремя. Вот, к сожалению, сегодня та проблематика, которую мы наблюдаем по ходу реализации мусорной реформы», – заключил Прокофьев.

Напомним, реформа в сфере обращения с отходами началась в 2019 году. Главной целью называлась ликвидация незаконных свалок, сортировка и переработка отходов для повторного использования.

Москва, Мария Соколова

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