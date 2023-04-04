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Вторник, 4 апреля 2023, 13:51 мск

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В пруду Измайловского парка Москвы погибла рыба

В Серебряно-Виноградном пруду Измайловского парка Москвы зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

По данному факту проводится проверка с привлечением контролирующих органов. «Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Специалистами осуществлен забор проб воды в целях обнаружения в них возможных превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Предполагается, что по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по исполнению требований природоохранного законодательства и приняты меры прокурорского реагирования.

При этом в прокуратуре добавили, что ранее были зафиксированы последствия сброса загрязняющих веществ в водные объекты на территории Измайловского и Терлецкого парков. Выявление источников сброса также поставлено надзорным ведомством на контроль.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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