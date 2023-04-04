В списке богатейших россиян сменился лидер

Самым состоятельным российским бизнесменом впервые признан основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние за год выросло более чем в два раза до $25,2 млрд, свидетельствуют данные журнала Forbes, который сегодня опубликовал список богатейших россиян.

Как отмечает издание, появление нового лидера обусловлено увеличением стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений. Этот сектор экономики России, в отличие от большинства других, за год после начала спецоперации продемонстрировал внушительный рост. При этом в прошлом году Мельниченко занимал только девятое место среди самых богатых россиян.

На втором месте рейтинга-2023 оказался крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин. Состояние бизнесмена в этом году Forbes оценил в $23,7 млрд. Третья строчка у лидера прошлогоднего списка – владельца НЛМК Владимира Лисина, капитал которого увеличился на $3,7 млрд до $22,1 млрд.

На четвертом месте глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($21,6 млрд). Замыкает топ-5 рейтинга владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($20,9 млрд).

По оценке Forbes, совокупное состояние российских миллиардеров в глобальном рейтинге богатейших выросло с прошлогодних $353 млрд до $505 млрд из-за того, что в 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом военной спецоперации в Украине, а котировки российских акций рухнули. В результате оценки состояний россиян существенно снизились.

Чтобы получить реальную картину, лучше сравнивать результаты 2023 года не с прошлым, а с 2021 годом – тогда совокупное состояние российских миллиардеров оценивалось в $606 млрд. В 2022-2023 годах многие миллиардеры под угрозой санкций передали свои активы родственникам, друзьям, партнерам, менеджерам, бывшим коллегам, трастам и благотворительным фондам. В таких случаях при оценке состояний учитывалась структура собственности на 23 февраля 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

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