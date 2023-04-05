В Москве раскрыто покушение на убийство 23-летней давности

В Москве 62-летний житель Вологодской области предстанет перед судом за разбой и покушение на убийство, совершенные 23 года назад. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Чертановской межрайонной прокуратуры. По данным ведомства, преступник выдавал себя за специалиста по ремонту квартиры.

«Установлено, что обвиняемый, совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение совместного преступного умысла из корыстных убеждений, 22 июля 1999 года под предлогом проведения строительных работ, проникли в квартиру жительницы столицы. Убедившись в том, что в квартире кроме хозяйки отсутствуют посторонние лица, один из злоумышленников пригласил женщину посмотреть ванную комнату на предмет ремонтных работ, в это время обвиняемый, используя заранее приготовленный молоток, спрятанный в пакете, внезапно напал на потерпевшую и нанес ей не менее двух ударов по голове», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сообщники похитили деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи на общую сумму более 292 тысяч рублей.

Перед тем, как покинуть дом обвиняемый нанес женщине еще несколько ударов молотком по голове. Однако жертве удалось выжить.

Неоднократно судимый мужчина находился в федеральном розыске и был задержан в ноябре 2022 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б, в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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