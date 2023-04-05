Просроченный ботокс продают в Москве по бросовым ценам

В столице через интернет продают просроченный ботокс, применение которого может привести к целому ряду осложнений, вплоть до летального исхода. Как сообщает телеграм-канал Mash, этим заинтересовались правоохранители.

По данным канала, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели контрольную закупку с сомнительных аккаунтов и поэтапно заказали 65 доз ботулотоксина по 2 тысячи рублей за упаковку. В каждой из них оказался препарат, который больше 13 лет не сертифицирован в РФ. Соответственно, его нельзя рекламировать, предлагать, и тем более колоть.

По словам врача-косметолога Айсулу Токаевой, в сети продают данный препарат по цене 30 рублей за укол, что «просто невозможно».

«Когда препараты не зарегистрированы, ими медицинские работники работать не могут. Это незаконное действие. И врач, и главный врач клиники, они об этом прекрасно знают, и они идут на это. Это, по сути, преступление. Это слишком серьезная группа препаратов. Для их ведения в клинике есть даже специальная группа журналов. Поэтому от аллергической реакции до летального исхода – вот диапазон, выбирайте, какое осложнение хотите получить», – прокомментировала Токаева.

Издание отметило, что Следкомитет уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

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