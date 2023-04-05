В Москве задержали организатора серии нападений выходцев из Средней Азии на прохожих

В Москве задержан организатор серии уличных нападений на граждан, в которых участвовали выходцы из Средней Азии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«В период 2022-2023 гг. в городе Москве выходцы из Средней Азии, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям. Факты своей противоправной деятельности участники организованной группы фиксировали на видео и распространяли в социальных сетях, демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность», – говорится в сообщении ведомства.

По четырем подобным эпизодам первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой).

Ранее по этому делу были задержаны пять фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, которым уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе осуществления преступной деятельности члены организованной группы заранее планировали преступления, вовлекали для участия в них несовершеннолетних, выбирали исключительно общественные места на территории Москвы и провоцировали там конфликтные ситуации, после чего, используя свое численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания», – добавили в Следкомитете.

В результате оперативных и следственных мероприятий, проведенных следователями и сотрудниками угрозыска при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» организатор массовых драк задержан на территории Москвы. С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ведомство планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.

Москва, Андрей Дорофеев

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