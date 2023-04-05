В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой

В подмосковной Дубне трехлетняя девочка утонула в ванне, пока ее мама ходила в магазин. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 4 апреля 2023 года девочка находилась дома с матерью, в какой-то момент женщина отлучилась в магазин. Вернувшись домой, она обнаружила ребенка в наполненной ванной без признаков жизни», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Подмосковья, девочка упала в ванну с горячей водой. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Допрошены родители ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Ход расследования контролирует прокуратура.

Кроме того, назначена прокурорская проверка, в ходе которой надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими родительских обязанностей.

Москва, Андрей Дорофеев

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