«Где справедливое возмездие?» В Госдуме потребовали смертную казнь для террористов

Введение в России смертной казни за теракты, диверсии, шпионаж и госизмену станет адекватным актом возмездия на преступные действия экстремистов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся.

Парламентарий обратил внимание, что в воскресенье в центре Санкт-Петербурга был совершено очередной «циничный, наглый» теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. «Не первый случай. Дарья Дугина – такой же наглый, циничный, изуверский теракт. А десятки других руководителей ДНР и новых республик – чуть ли не каждую неделю подрыв машины. Где преследование этих террористов должным образом? Где справедливое возмездие? Слава Богу, террористка поймана. Но посмотрите, как нагло, цинично она себя вела…» – подчеркнул Нилов.

«Одним из аргументов, с помощью которого вербуют многочисленных – посмотрите, на то количество подрывов, которые сейчас в новых регионах (РФ) совершаются, является тот аргумент: а что вам будет? Смертной казни в России нет», – пояснил депутат.

Как считает парламентарий, Госдума должна срочно рассмотреть закон о высшей мере наказания для террористов, диверсантов, шпионов и за госизмену. «В Конституции высшая мера есть, в Уголовном кодексе высшая мера есть. Почему этот вид наказания, которым наказывают в большинстве стран, в России до сих пор мы стесняемся?..» – сказал Нилов.

Как считает депутат, такая мера наказания окажет давление на преступника. «Но самое главное – это будет профилактировать, минимизировать совершение подобных террористических преступлений. Как это не понимают в нашем правительстве, не могу понять до сих пор. Я понимаю господина, товарища [председателя Конституционного суда РФ Валерия] Зорькина, воспитанного на этих либеральных, демократических ценностях 30-летней давности… С ним спорить бесполезно. Но у нас есть все основания для того, чтобы внести такие поправки… Именно высшей мерой карать преступников, не столько даже исполнителей, а заказчиков, и тех, кто финансирует, организует эту преступную деятельность, где бы они ни находились», – заявил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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