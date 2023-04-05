Член банды «Северские» предстанет перед судом в Подмосковье

Член банды «Северские» предстанет в Подмосковье перед судом за совершение целого ряда тяжких преступлений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что в мае 1997 года на территории Московского региона была создана банда для совершения вымогательства денежных средств у коммерсантов, а также убийств и совершения иных преступлений, членом которой являлся обвиняемый. Для реализации задуманного участники банды использовали при совершении нападений огнестрельное оружие и взрывные устройства различного типа. Действовали члены банды в период с мая 1997 по февраль 2021 года, совершая преступления на территориях Московской, Ярославской и Костромской областей», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, как отметили в СК, в октябре 1999 года организатор банды привлёк обвиняемого и еще одного члена ОПГ для совершения убийства коммерсанта, который отказался вести с бандитами совместную коммерческую деятельность и платить им за «крышу». Исполнители застрелили бизнесмена на парковке в Сергиевом Посаде.

В марте 2000 года обвиняемый с двумя другими членами банды по поручению организатора совершил убийство начальника государственного унитарного предприятия. Утром 30 марта, когда мужчина отъезжал от своего дома в городе Хотьково, бандиты перекрыли дорогу своим автомобилем, и один из них несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался.

Члена устойчивой вооруженной группы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

«Ранее в отношении других членов данной банды уголовное дело было выделено в отдельное производство и приговором Московского областного суда они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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