Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска по делу о коррупции

Бывший глава подмосковного городского округа Воскресенск Артур Болотников арестован по делу о получении взятки и растрате. Соответствующее решение сегодня вынес Тверской суд Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болотникова Артура Викторовича», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Мужчине предъявлено обвинение в особо крупной растрате и получении взятки госслужащим.

Болотников возглавил Воскресенск в 2019 году, ушел в отставку по собственному желанию в январе 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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