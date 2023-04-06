Пассажирка такси погибла на юго-востоке Москвы по вине пьяного водителя каршеринга

В результате лобового столкновения двух легковых авто, произошедшего на Волгоградском проспекте столицы, погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Ночью 6 апреля 2023 года на Волгоградском проспекте 26-летний водитель автомобиля каршеринг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем такси марки KIA. В результате дорожной аварии скончалась 23-летняя пассажирка такси. Виновник аварии и 59-летний водитель такси госпитализированы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В столичной Госавтоинспекции столицы уточнили, что авария произошла в 3:48 часов в районе дома 42/12 на Волгоградском проспекте.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека)», – добавили в прокуратуре столицы.

Москва, Андрей Дорофеев

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