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Четверг, 6 апреля 2023, 12:45 мск

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Житель Люберец требовал найти жену, тело которой спрятал в лесу

Правоохранители задержали по подозрению в убийстве супруги 36-летнего жителя подмосковных Люберец. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 30 марта 2023 года подозреваемый, находясь в помещении общего тамбура в многоквартирном доме, расположенном в рабочем поселке Томилино городского округа Люберцы, в ходе бытовой ссоры задушил свою супругу. После совершенного убийства мужчина на личном автомобиле перевез тело супруги в лесной массив, расположенный вблизи деревни Палушкино Романского городского округа. Затем подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги», – говорится в сообщении ведомства.

Позже мужчина добровольно сообщил о совершенном им убийстве и показал место, где спрятал тело 32-летней жертвы.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы, проведены допросы, назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской и молекулярно-генетической», – добавили в СК.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении мужчины в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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