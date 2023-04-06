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Четверг, 6 апреля 2023, 14:35 мск

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В Москве насильник вернулся в квартиру жертвы, чтобы потребовать денег

Мужчина, изнасиловавший знакомую на юге столицы, вернулся к своей жертве, чтобы раздобыть денег. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 2 апреля 2023 фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенном на улице Елецкая в городе Москве, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие, совершил изнасилование ранее знакомой женщины, после чего скрылся с места происшествия. Спустя время мужчина вернулся в вышеуказанную квартиру и потребовал денежные средства у потерпевшей, на что она отказала. В связи с этим злоумышленник сорвал с шеи женщины золотое украшение и покинул квартиру», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители задержали 33-летнего мужчину. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По ходатайству следователя насильник заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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