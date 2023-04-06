Жительница Подмосковья, наладившая торговлю наркотиками под видом обычных товаров, оказалась невменяемой

Жительница подмосковного Одинцово, обвиняемая в торговле наркотиками в особо крупных размерах, может быть отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По версии следствия жительница Московской области совместно с соучастниками по разработанной схеме приобретала крупные партии наркотических средств и под видом товаров народного потребления направляла их по почте в город Владикавказ в целях сбыта. По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы фигурантка уголовного дела признана невменяемой, в связи с чем подлежит лечению, то есть принудительному применению мер медицинского характера в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с этим прокуратура направила в суд уголовное дело женщины для принятия решения о принудительном лечении.

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что фигурантка обвиняется в совершении пяти особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупных размерах. В ходе следствия из незаконного оборота было изъято в общей сложности свыше 12 кг наркотиков.

Следствие продолжает поиск подельников гражданки.

Москва, Андрей Дорофеев

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