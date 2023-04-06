Суд в Москве вынес приговор организаторам ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Бабушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор организаторам деятельности экстремистской структуры – запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»* Юрию Чернышеву, Сергею Шаталову, Виталию Комарову, Ивану Чайковскому и Вардану Закаряну. Об этом сообщила сегодня столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что в период с июня 2019 года по ноябрь 2020 года группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»*. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение «Свидетелей Иеговы»*, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения», – говорится в сообщении ведомства.

Также установлено, что фигуранты вербовали жителей столицы и других регионов для участия в запрещённом религиозном движении.

Как отметили в СК, следствием был «проведён колоссальный объём работы». Детально изучена и проанализирована обширная информация с изъятых носителей и техники, в том числе религиозная литература и пропагандирующие аудиоматериалы. Проведены сложные судебные экспертизы, такие как как фонографические и психолого-лингвистические. Проанализировано более 20 судебных решений судов РФ о признании религиозной литературы «Свидетелей Иеговы»* экстремистской.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Чернышову, Шаталову, Комарову и Чайковскому назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Закаряну – 4 лет 3 месяцев в исправительной колонии общего режима. Подсудимые заключены под стражу в зале суда.

*– организация признана в России экстремистской и запрещена

Москва, Андрей Дорофеев

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