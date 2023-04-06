Путин заявил о нарастающем взаимодействии России и Белоруссии в оборонной сфере

Москва и Минск продолжат наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности и намерены вплотную заняться стратегическим планированием. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое он провел вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Россия и Белоруссия наращивают – и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, – своё взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. И это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов, по-настоящему важно – с учётом непростой международной обстановки именно сегодня», – отметил Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.

При этом он поручил Совбезу РФ отработать поднятые Лукашенко вопросы продлении ряда прежних договоренностей в сфере обороны и безопасности.

В данном контексте, по словам российского президента, большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания вопрос о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства.

«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряжённости на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны. Нам, безусловно, стоило бы предметно заняться стратегическим планированием, и мы будем и далее укреплять систему безопасности Союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития», – добавил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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