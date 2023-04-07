Около 700 бесплатных автобусов будут курсировать на московские кладбища в Вербное воскресенье

В Москве 9 апреля, в Вербное воскресенье, по 35 спецмаршрутам будут курсировать около 700 бесплатных автобусов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Мы организуем комфортную перевозку пассажиров во время весенних православных праздников. Бесплатный транспорт будет следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Бесплатные автобусы будут ходить от станций метро до 17 городских кладбищ. На маршрутах, ведущих еще до 18 городских некрополей, усилят работу платного городского транспорта. Автобусы и электробусы станут ходить чаще, чтобы пассажиры не ждали долго на остановках.

Кроме того, в Вербное воскресенье пригородные и городские поезда Московского железнодорожного узла будут следовать по измененному расписанию. Более чем для 40 поездов назначат дополнительные остановки на станциях вблизи храмов и кладбищ.

Москва, Андрей Дорофеев

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