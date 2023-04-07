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Пятница, 7 апреля 2023, 12:01 мск

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Мужчина с пистолетом пытался прорваться к главному зданию минобороны РФ

В Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться на территорию главного здания министерства обороны России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на охраняемую территорию.

Мужчину задержали, отвезли в отдел полиции и изъяли пистолет. Он направлен на экспертизу. Пока составлен протокол за мелкое хулиганство.

Ранее, 5 апреля, в одном из зданий минобороны на улице Знаменка в Москве произошел пожар. Очаг возгорания, находившийся на третьем этаже, быстро локализовали. Причиной пожара оказался электрочайник.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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