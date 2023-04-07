Пациент избил врача травмопункта в Балашихе

В подмосковной Балашихе пациент нанес побои врачу травмопункта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

«Полицейскими предварительно установлено, что в помещении травмопункта между заявителем и пациентом возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медицинскому работнику телесные повреждения», – сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Врач написал заявление в полицию. Правонарушитель был оперативно установлен и задержан. Им оказался 29-летний житель Москвы.

Потерпевшему будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Москва, Андрей Дорофеев

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