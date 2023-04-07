российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 апреля 2023, 12:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пациент избил врача травмопункта в Балашихе

В подмосковной Балашихе пациент нанес побои врачу травмопункта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

«Полицейскими предварительно установлено, что в помещении травмопункта между заявителем и пациентом возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медицинскому работнику телесные повреждения», – сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Врач написал заявление в полицию. Правонарушитель был оперативно установлен и задержан. Им оказался 29-летний житель Москвы.

Потерпевшему будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Жительница Подмосковья, наладившая торговлю наркотиками под видом обычных товаров, оказалась невменяемой / Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска по делу о коррупции / В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой / Житель Подмосковья ответит в суде за стрельбу по чиновникам, приехавшим сносить шлагбаум / Двое иностранцев ответят в суде за расстрел оппонентов во время разборки в Подмосковье / Житель Подмосковья застрелил сына и избавился от тела / Несовершеннолетнего будут судить в Подмосковье за убийство трех человек / ЧП в Подмосковье: электрика убило током во время ремонта ЛЭП

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,