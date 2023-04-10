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Понедельник, 10 апреля 2023, 10:19 мск

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Двоих маленьких детей нашли в Домодедове рядом с трупами их родителей

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти в Домодедове мужчины и женщины, рядом с трупами которых нашли двух маленьких детей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«9 апреля 2023 года в правоохранительные органы города Домодедово поступила информация об обнаружении в квартире, расположенной в микрорайоне Западный городского округа Домодедово, тел мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. Кроме этого, в квартире были обнаружены двое детей 1 и 2 лет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом организована доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых дактилоскопическая, судебно-химическая и судебно-медицинская.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов по делам несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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